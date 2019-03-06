Бабка помогла полиции задержать телефонных мошенников на Сумщине (видео)

Память и наблюдательность не подвели пожилую женщину.

Внимательная пенсионерка помогла задержать мошенников на Сумщине, которые за день успели обмануть трех пожилых людей.

Читайте такжеВ Киеве пенсионерка поучаствовала в "акции" и потеряла $7,5 тысяч (видео)

Телефонные воры представлялись родственниками, ставшими виновниками ДТП, и просили стариков "выкупить" их из полиции, говорится в сюжете ТСН. Схема этого мошенничества проста, и в полиции неоднократно подчеркивали, чтобы люди, особенно пожилые, были бдительными, однако в этот раз двое пенсионеров поздно сообразили, что попали в ловушку. А вот бдительность еще одной женщины помогла патрульным задержать обманщиков. Сама 70-летняя потерпевшая хоть и отдала мошенникам 16 тыс. грн, но запомнила их приметы и марку машины.

Полиция разыскала и задержала подозреваемых всего за несколько часов. Украденные деньги были при них. "Поехали на машине, он зашел в какой-то дом, и все. Я в машине подождал", - опровергает свою вину один из них, ранее дважды судимый мужчина.