В центре Львова полторы тысячи горожан спели гимн Украины (фото, видео)

Возле городской Ратуши развернули многометровый Флаг Украины.

В центре Львова, на площади возле городской Ратуши, сегодня около 1,5 тыс. горожан совместно исполнили государственный гимн Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, по случаю 154-й годовщины со дня первого публичного исполнения гимна Украины на площади Рынок молодежь развернула многометровый Флаг Украины (18 на 12 м), около 1,5 тыс. горожан, в числе которых военнослужащие, студенческая и учащаяся молодежь, представители областных и городских властей и общественных организаций, совместно спели гимн Украины.

Справка. Создание украинского гимна берет начало с осени 1862 года, когда этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Україна», положил на музыку священник Михаил Вербицкий. Публичное исполнение песни состоялось 10 марта 1865 года в Перемышле во время первого в Западной Украине Шевченковского концерта.

Статус государственного гимна независимой Украины стихотворение Чубинского, положенное на музыку Вербицкого, получило 15 января 1992 года.