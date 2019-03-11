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В центре Львова полторы тысячи горожан спели гимн Украины (фото, видео)

15:44, 11 марта 2019
Общество
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Событие приурочили к 154-й годовщине со дня первого публичного исполнения гимна Украины \ Фото: Наталия Волосацкая

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Как передает корреспондент УНИАН, по случаю 154-й годовщины со дня первого публичного исполнения гимна Украины на площади Рынок молодежь развернула многометровый Флаг Украины (18 на 12 м), около 1,5 тыс. горожан, в числе которых военнослужащие, студенческая и учащаяся молодежь, представители областных и городских властей и общественных организаций, совместно спели гимн Украины.

На площади Рынок собралось около полторы тысячи людей \ фото пресс-службы Львовского городского совета

Справка. Создание украинского гимна берет начало с осени 1862 года, когда этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Україна», положил на музыку священник Михаил Вербицкий. Публичное исполнение песни состоялось 10 марта 1865 года в Перемышле во время первого в Западной Украине Шевченковского концерта.

Публичное исполнение песни состоялось 10 марта 1865 года \ фото пресс-службы Львовского городского совета

Статус государственного гимна независимой Украины стихотворение Чубинского, положенное на музыку Вербицкого, получило 15 января 1992 года.

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Теги: #Львов#гимн