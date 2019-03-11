Винница стала лидером среди областных центров в рейтинге прозрачности

По оценке организации Transparency International Украина, которая осуществляла анализ деятельности сотни городов, Винница стала самым «прозрачным» областным центром.

Недавно в Киеве награждали лидеров «Рейтинга прозрачности 100 крупнейших городов Украины».

По оценке организации Transparency International Украина, которая осуществляла анализ деятельности сотни городов, Винница стала самым «прозрачным» областным центром. Об этом сообщается на официальном сайте Винницкого горсовета.

В общем списке Винница заняла третье место, улучшив свои показатели на 21,3 балла. Для формирования Рейтинга анализировалось то, насколько проактивно предоставляется информация гражданам, качество превентивных мер борьбы с коррупцией и открытость местной власти по отношению к гражданам, когда они хотят знать информацию.

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Рейтинг городов был составлен по 91 индикатору в тринадцати сферах. В частности, учитывались финансовая и бюджетная сфера, закупки, жилищная и коммунальная политика, образование, социальные услуги, информация о работе местной власти и др.

«Соблюдение принципа прозрачности в деятельности исполнительных органов городского совета является одной из ключевых задач мэрии. Соответствующие требования ставит городской глава Сергей Моргунов, поэтому Винница одна из первых начала осуществлять ряд шагов, которые упрощают жителям процесс получения различной информации. Например, мы одни из первых начали осуществлять обнародование открытых данных в машиночитаемом формате; все закупки осуществляются через систему «Прозоро»; у нас налажена коммуникация с винничанами с помощью различных онлайн-инструментов; мы внедряем лучшие мировые практики, в частности, через конкурс «Бюджет общественных инициатив» община имеет возможность подавать свои идеи для реализации за средства бюджета; на официальном сайте регулярно осуществляется публикация решений исполкома и городского совета. Это лишь часть тех инструментов, которые способствуют прозрачности, открытости и добропорядочности в деятельности органов местного самоуправления», - рассказала начальник информационно-аналитического отдела департамент правовой политики и качества Наталья Малецкая.

Как сообщают в организации Transparency International Украина, которая формировала рейтинг, общий уровень прозрачности в разрезе 100 городов повысился на 12% – от 30% в 2017 году до 41% в 2018. При этом, 27 городов Украины получили более 50 баллов из 100 в 2018 году, по сравнению с шестью городами в 2017 году. Винница в этом году добавила 21,3 балла, в прошлом году получила 49 баллов и была девятой в рейтинге.

Председатель правления Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин во время вручения наград отметил, что в Украине успешно продолжается процесс децентрализации, и реформа может быть успешной лишь при условии подотчетности власти.

«Анализируя тенденции в сфере прозрачности в городах, мы наблюдаем, с одной стороны, улучшение общего уровня прозрачности в разрезе 100 городов и готовность части городских советов сотрудничать с обществом», – прокомментировал результаты исследования председатель правления Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин.