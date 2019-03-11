Украинские креаторы и рекламисты присоединились к Всеукраинскому флешмобу с призывом подписать петицию на сайте Президента Украины в поддержку того, что креативность – это украинская национальная идея.

На примере развитых стран мира хорошо видно, как фокус с ресурсоориентированной экономики смещается в сторону инновационной, как идеи становятся самой ценной валютой.

Если взглянуть на состояние творческих профессий в Украине сегодня, можно заметить положительные тенденции. Украинский фильм-продакшн признали лучшим в 2018 году, а разнообразные видео-студии занимают заслуженные места в Топ-100 мирового рейтинга. Молодые и целеустремленные специалисты превратили IT в Украине в огромную индустрию стоимостью 5 миллиардов долларов. Более 2000 стартапов международного уровня стартовали с Украины. На неделях высокой моды все большей популярностью пользуются работы украинских дизайнеров. В Украине полным ходом генерируют креатив представительства многих международных и локальных рекламных агентств. И это только часть творческих достижений Украины за последние несколько лет.

«Мы верим, что креативность может стать национальной идеей каждого украинца. В Украине на государственном уровне должен сформироваться не просто творческий класс, но и креативные экономика, промышленность, социальный строй. Украина должна стать средой с равными благоприятными условиями для создания и реализации новых идей. Творческое сообщество должно стать двигателем, который будет продвигать эту национальную креативную платформу среди широкой аудитории», – говорится в петиции.

К флешмобу уже присоединились представители ведущих коммуникационных агентств Украины, медиа компаний и другие игроки рекламно-коммуникационного рынка Украины.

Электронная петиция, адресованная президенту Украины, рассматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня обнародования петиции.

Приглашаем всех, кто разделяет данную идею, присоединиться к флешмобу и подписать петицию. Для подписания петиции необходимо перейти по ссылке и внести личные данные – имя, фамилию и идентификационный номер.

Именно твоя идея может изменит твою страну.