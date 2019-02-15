Как не стать жертвой мошенников: правила и советы (видео)

Помните, что мошенники играют на знании психологии и эмоций человека.

Мошеннические действия разнообразны настолько, насколько разнообразны отношения между людьми. Они являются следствием оборота товаров, использование онлайн сервисов или банковских карт. Поэтому каждая сфера привлекает к себе злоумышленников, которые постоянно изобретают новые способы хищения денег.

Однако существуют общие правила, которые помогут не стать жертвой мошенников.

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1. Ни при каких обстоятельствах не впускайте незнакомцев в свой дом.

2. Чтобы не стать жертвой телефонных аферистов, сохраняйте спокойствие и не перечисляйте никому деньги

3. Никогда не зачитуйте по телефону все платежные реквизиты, кодовое слово в банке и тем более CVV-код.

4. В интернете не переходите по сомнительным ссылкам.

5. Заказывайте товар, билеты, услуги только через надежные и проверенные сайты.

6. Не теряйте голову от счастья, если кто-то сообщает вам о "случайной" победе в розыгрыше.

Помните, что мошенники играют на знании психологии и эмоций человека.

Напомним, недавно на Сумщине телефонные мошенники выманили у двух пенсионерок почти 170 тысяч гривен. Аферисты дважды за сутки удачно применили распространенные схемы: «ваша дочь в полиции» и «звонок из банка». Сейчас в полиции по обоим фактам открыты уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, в рамках которых следователи устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.