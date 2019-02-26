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В оккупированном Симферополе вывесили баннер "Россия - вон!"

13:05, 26 февраля 2019
Общество
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В Крыму вывесили баннер "Россия - вон!" / фото Facebook Рефат Чубаров

Фото на своей странице в Facebook обнародовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фотоснимке - Aqmecıt/Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 года в 05.00 утра", - подписал фото Чубаров.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля вошло в историю Украины как День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. В этот день 2014 года, ровно 5 лет назад, в Симферополе состоялся массовый митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участие в митинге приняли около 12 тысяч человек.

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Теги: #Крым#Россия