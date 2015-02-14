Во Львове сегодня по телефону «заминировали» горсовет

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в частности, 14 февраля в 00.05 неизвестный из таксофона на телефон охраны Львовского городского совета сообщил о заминировании здания горсовета. Требования, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигались.

На месте происшествия работали основные подразделения сил гражданской защиты области и города Львова в составе 49 человек и девяти единиц техники.

Место происшествия было ограждено, выставлена охрана и прекращен доступ посторонних. Из помещения городского совета на безопасное расстояние было выведено пять человек. Специалистами взрыво-технического отдела вместе с кинологами было проведено обследование помещений здания городского совета и прилегающей территории.

В 01.23 поисковые работы завершены, взрывное устройство не выявлено, проинформировали в департаменте.

Также вчера во Львове проводились мероприятия по проверке анонимного сообщения о заминировании ТЦ «Фуршет».

Читайте такжеНачальник милиции Львовской области и комбат «Львова» госпитализированы с ранениями - МВДКак отмечается в сообщении, 13 февраля в 17.10 неизвестный на телефон «102» сообщил о заминировании супермаркета на улице Зубровской во Львове.

На месте события работали основные подразделения сил гражданской защиты области в составе 40 человек и 14 единиц техники.

Из супермаркета осуществлялась эвакуация работников и посетителей. После проведенного обследования взрывное устройство выявлено не было.

Проводятся меры по установлению лиц, сделавших неправдивые сообщения о минировании.