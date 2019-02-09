На Житомирщине СБУ задержала торговцев взрывчаткой

Четверо жителей Малина скупали для перепродажи незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных сил оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства детонации.

Сегодня в Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал сбыта военных средств поражения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, четверо жителей Малина скупали для перепродажи незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных сил оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства детонации, «товар» злоумышленники сбывали представителям местного криминалитета.

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Правоохранители задержали организатора группировки в Малине при попытке продажи тротиловой шашки весом двести граммов, средств детонации и боевых патронов. Ранее сотрудники СБУ задокументировали реализацию фигурантом дела почти четырехсот патронов калибра 7,62 мм. Впоследствии были задержаны трое его сообщников.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили две единицы незарегистрированного короткоствольного оружия, двенадцать тротиловых шашек общим весом почти килограмм, пять переработанных артиллерийских снарядов с взрывателями-детонаторами к ним, которые в собранном виде составляют фугасный снаряд, патроны различного калибра, а также значительную сумму наличных.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.