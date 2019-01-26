Заказчики нападения на Евромайдан Днепра до сих пор не названы – активисты (видео)

На акцию собралось несколько десятков днепрян, активистов Евромайдана. Они обустроили импровизированную фотовыставку кадров тех событий.

Под зданием Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) активисты Евромайдана вспоминали события пятилетней давности. 26 января 2014 года, под зданием ОГА тогдашняя власть с помощью «титушек» пыталась подавить акцию проевропейски настроенных демонстрантов, которые пришли требовать отставки председателя облгосадминистрации.

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На акцию собралось несколько десятков днепрян, активистов Евромайдана. Они обустроили импровизированную фотовыставку кадров тех событий. На заборе ОГА, фактически на месте, где все происходило, развесили несколько десятков фотографий днепровских журналистов, блогеров и общественных активистов, передает радио Свобода.

В то же время участники акции отмечали, что разочарованы тем, как проходит расследование избиения: заказчики до сих пор официально не названы, из десятков непосредственных исполнителей-«титушек» наказаны лишь несколько человек. По словам активистов, правоохранители до сих пор не определили, кто именно финансировал и организовывал нападение на мирных митингующих, а также почему «титушки» находились в зданиях ОГА и облсовета.

Сейчас активисты подали информационные запросы в областную прокуратуру с требованием проинформировать о ходе расследования и готовят обращение в Генеральную прокуратуру Украины.