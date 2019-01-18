Крещенский сочельник: как поздравить друзей и близких

УНИАН собрал все, что следует знать о вечере перед Крещением.

18 января, накануне праздника Крещения, православные в Украине отмечают день Навечерия Крещения Господня.

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Вечер перед большим праздником Крещения, который называют также Крещенским Сочельником, считается особенным. На Сочельник церковь установила пост, что послужило возникновению традиции варить пшеничный отвар с изюмом и медом – «сочиво», или кутью.

УНИАН собрал все, что следует знать о празднике, а также отобрал самые лучшие способы поздравить с Сочельником друзей и родных.

Как провести Крещенский сочельник

По старой церковной традиции, на сочельник в храмах проводятся литургии, после которых торжественно совершается великое освящение воды. Согласно действующим канонам, крещенское воодвящение проводится дважды – как в Крещенский сочельник, так и в сам праздник Богоявления.

Крещенской святой водой православные кропили свои дома и дворы, проговаривая молитву. Эту же воду на протяжении всего года употребляли небольшими глотками натощак. Считалось, что это дарует здоровье и силу. Крещенскую воду также добавляли обычную воду, которая использовалась для приготовления пищи.

Освященная вода считается церковной святыней, которая требует благоговейного отношения.

У славян ранее было популярным и другое название Сочельника – Свечки. В этот день женщины перевязывали церковные свечи лентами или нитками, и ставили их возле емкости, в которой во время вечерней службы освящалась вода. Эти свечи в дальнейшем жгли во время важных семейных событий.

Крещенский сочельник: что нельзя делать

Главной ограничение на Крещенский сочельник касается пищи – в этот день действует церковный пост. Православные воздерживались от приема пищи до появления на небе первой звезды. Первой едой после поста было сочиво, или кутья. В Навечерие Крещения православные ели постные каши и овощи, пили узвар или компот.

В Крещенский сочельник нельзя было ставить на стол четное количество блюд. Чаще всего праздничный стол ограничивался 7-9 блюдами.

Хозяйки посвящали день перед Крещением уборке, поскольку встречать его в беспорядке считалось плохой приметой. Шумные гуляния или склоки в день поста не приветствуются.

Приметы на Крещение

17 января, за день до Крещенского сочельника, заканчивались святки. Поэтому 18 января считался днем разгула нечистой силы. Чтобы защитить от нее свое жилье, славяне мелом рисовали на дверях и ставнях окон кресты.

Особо опасными в Крещенский сочельник считались оборотни. Согласно повериям, эти опасные существа могли являться девушкам в виде прекрасных юношей и проникать в дом обманом.

По народному поверию, человек, котого крестят в этот день, будет счастлив всю оставшуюся жизнь.

Хорошей приметой считалось сделать предложение о свадьбе в Крещенский вечер: "Крещенское рукобитье – к счастливой семье".

Если во время великого освящения воды шел снег, то в новом году можно ждать богатого урожая. Полный месяц в Сочельник предвещал большой весенний разлив рек.

Крещенский сочельник: поздравления и открытки

К большому празднику земли -

Господнего Крещения,

С ним оживления воды

И в душах очищения.

***

Пусть крещенская вода

Растворит печаль до дна,

Навсегда исчезнут пусть

Страх, обиды, гнев и грусть,

***

Будет на душе любовь,

И мечты родятся вновь,

И Крещение тебе

Счастье принесёт в судьбе!

***

Крещенский Сочельник — особенный вечер.

Он вам ниспошлет всю свою благодать

И станет добром и удачей отмечен,

Которых на всех будет точно хватать!

***

Приходит светлое Крещенье.

И вместе с ним идет любовь.

Метель кружится в нетерпении.

И для стиха не хватит слов.

И где-то снова, слово в слово,

Нам скажут старые слова -

Для новой жизни всё готово,

И пусть кружится голова!

***

Хай свята водичка скропить ваші личка

і окропить ззовні, щоб були здорові!

Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину, щоб жила щасливо!

Колись на світанні сам Христос хрестився в річці Йордані!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

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