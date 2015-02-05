Завтра в Украину придет похолодание, а снегопады уменьшатся

В южной части будет на несколько градусов теплее. Циклон покинет пределы Украины, осадки уменьшаться, но будет преобладать влажная, с небольшим снегом и дождем, погода, а на дорогах будет гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части небольшие осадки пройдут преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью 2-7, местами до 10 мороза, днем от 5 мороза до 1 тепла.

В северных областях ночью снег, днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 2-8 мороза, днем 0-5 градусов мороза.

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В центральной части ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла.

В восточных областях мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем 0-5 тепла, на Харьковщине до 3 мороза.

В южной части - небольшой дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Киеве местами небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем 2-5 градусов мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.