Астролог спрогнозировал, что ждет Украину в 2019 году

Сложные ситуации в Украине возможны в первой декаде июля, прогнозирует астролог.

Астролог Влад Росс дал свой прогноз для Украины на 2019 год. Он считает, что к власти в Украине придут совершенно новые лидеры.

"Поскольку Уран входит в зодиакальный знак Тельца с 8 марта, он будет переворачивать ситуацию в нашей стране. Ведь Украина генетически связана именно с этим знаком Зодиака – Тельцом. В таком положении Уран будет находиться в последующие семь лет. Это значит, что власть получат абсолютно новые люди, новые лидеры", – пояснил астролог в комментарии "Главреду".

Он допускает, что президентом Украины станет человек, рожденный под знаком Водолея (а мы живем в эпоху Водолея), и с этого момента начнется большой-большой скачок роста и развития нашей страны.

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"В этом случае мы сами не заметим, как через семь лет очутимся в Евросоюзе; нам могут даже предложить вступить туда: "А не хотите ли вступить в наше сообщество?". В эпоху Водолея президент, рожденный под знаком Водолея – это было бы неплохо", – считает эксперт.

Сложные ситуации в Украине возможны в первой декаде июля, прогнозирует астролог: "Опасаюсь, чтобы в эти дни не случилось какого-то очередного взрыва на одном из заводов или химических предприятий, потому что высока вероятность взрывоопасных ситуаций".

Также у него вызывает беспокойство вторая декада июля и первая декада августа: в этот период возможны самого разного плана потрясения.

"Но так как Свинья – это мирное животное, возможности каких-то более активных боевых действий на Донбассе я не вижу. В 2019 году на востоке страны ничего не изменится, все будет оставаться примерно так же, как и сейчас – вялотекущий процесс. Раньше 2020 года я не прогнозирую окончания конфликта на Донбассе", – резюмировал Росс.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева, а счастливчиками - Стрельцы и Львы.