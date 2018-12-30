цей матеріал доступний українською

Везунчиками 2019 года станут два знака Зодиака - прогноз астролога

09:21, 30 декабря 2018
Общество
669 0
Астролог назвал везунчиков 2019 года / фото из открытых источников

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева, а счастливчиками - Стрельцы и Львы.

У людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, Деву ждет "удар в ребро" от Юпитера, а у Рака весь год будет сохраняться противостояние и борьба Сатурна в Козероге.

Читайте такжеЧто ждет каждый знак Зодиака в 2019 году - прогноз астрологов

"В плане работы и карьеры самые широкие возможности, самая большая удача и всевозможное великолепие в делах будут в 2019 году у Стрельцов. Представители этого знака станут самыми большими счастливчиками года", — считает астролог.

Росс добавил, что зодиакальному знаку Лев фортуна будет улыбаться точно так же, как и Стрельцу.

"Так что Стрелец и Лев будут самым удачливыми в 2019 году: их ждет масса приятных сюрпризов от судьбы, они смело могут делать жизненные ставки и даже играть в лотерею — они будут много выигрывать", — утверждает астролог.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие возможности и неприятности ждут каждый знак Зодиака в 2019 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #прогноз#астролог#Гороскоп#2019 год#гороскоп на 2019 год