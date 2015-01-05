Украинские хакеры передали персональные данные более тысячи боевиков в СБУ
07:28, 05 января 2015Общество
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Украинские кибер войска провели хакерскую операцию и получили персональные данные 1025 сепаратистов и террористов.
REUTERS
Об этом сообщил хакер Евгений Докукин в Facebook.
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Сейчас речь идет о том, что все данные он передал в СБУ. По словам хакера, персональные данные о боевиках включают: фото, имена, фамилии, отчества, адреса, воинские части (для военнослужащих РФ) и другую информацию.
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