Украинские хакеры передали персональные данные более тысячи боевиков в СБУ

Об этом сообщил хакер Евгений Докукин в Facebook.

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Сейчас речь идет о том, что все данные он передал в СБУ. По словам хакера, персональные данные о боевиках включают: фото, имена, фамилии, отчества, адреса, воинские части (для военнослужащих РФ) и другую информацию.