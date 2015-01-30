ГАИ предупреждает водителей об осложнении погодных условий

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ГАИ, синоптики ожидают в эти дни сильный ветер, дожди и мокрый снег.

При такой погоде водителям следует быть особенно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать ПДД, а также помогать другим водителям, которые попали в затруднительное положение, напоминают в ГАИ.

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”Пользуйтесь ремнями безопасности, придерживайтесь безопасной дистанции, правил маневрирования, не превышайте скорость, в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями”, - отметили автоинспекторы.

”Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, вызовите на помощь ГАИ или аварийные службы. Не будьте равнодушным, возможно завтра помощь понадобится именно вам”, - призвали в ГАИ.