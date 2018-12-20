Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент не знает, сможет ли ПЦУ действовать в оккупированном Крыму

По его словам священнослужителя, если оккупационные власти Крыма создадут условия, при которых существование на полуострове прихода украинской церкви станет невозможным, возникнут проблемы с имуществом епархии.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Павел Кущ) не знает, сможет ли Крымская епархия ликвидированной УПЦ КП преобразоваться в епархию Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Херсоне.

«Я после участия в Объединительном соборе приехал из Киева в Херсон. Что касается Крыма, то, признаюсь, я не знаю, куда вернусь и что меня там ожидает. Особенно, учитывая то, что, как мне известно, недоброжелательно настроенные к нам крымские блогеры уже призывают отобрать у епархии, принадлежавшей УПЦ КП, здание храма в Симферополе на основании того, что во времена СССР оно якобы принадлежало союзному министерству обороны», - сказал священнослужитель.

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Он сказал, что пока не знает, сможет ли ПЦУ действовать в оккупированном Крыму, можно ли будет там создать епархию этой церкви.

Климент добавил, что ситуация осложняется еще и тем, что Крымская епархия, принадлежавшая УПЦ КП, не зарегистрирована по российским нормам.

«Я объясняю и крымским властям, и россиянам, что мы имеем право действовать на основании международных конвенций», - отметил архиепископ.

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По его словам, если оккупационные власти Крыма создадут условия, при которых существование на полуострове прихода украинской церкви станет невозможным, возникнут проблемы с имуществом епархии.

«По российским нормам я разрешение на вывоз каждой иконы должен получать в Ростове. Но даже если допустить, что я смогу это сделать, украинское законодательство не предусматривает возможности вывоза имущества на материковую часть страны», - подчеркнул архиепископ.

Он рассказал, что во время Объединительного собора разговаривал о будущем Крымской епархии с президентом Украины Петром Порошенко.

«Глава государства пообещал, что возьмет на себя решение этого вопроса», - подытожил архиепископ Климент.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Справка УНИАН. На данный момент в оккупированном Крыму осталось 9 помещений, где совершались богослужения УПЦ КП, из которых – два храма в Симферополе, один – в Евпатории. Остальные – приспособленные помещения.