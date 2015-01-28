В Освенциме погиб каждый седьмой заключенный "бандеровец"

Об этом говорится в статье Радио Свобода.

"Они туда попали не как братья Бандеры, а как люди, причастные к организации. Если бы у них была другая фамилия - их бы все равно загребли. Концлагерь - это не тюрьма. В концлагеря туда отправляли не по решению суда, а изолировали по решению того или иного полицейского чиновника. Оуновцам инкриминировали антигосударственную, антинемецкую политическую деятельность", - рассказал историк, исследователь украинского национального освободительного движения Иван Патриляк.

Читайте такжеБывшая заключенная Освенцима назвала Путина наследником Гитлера"Накануне освобождения лагеря войсками Первого украинского фронта, большинство узников пешком погнали в Германию - среди них были и оуновцы. Впрочем, как раз для них встреча с советскими солдатами не предвещала ничего хорошего. Затем они попали в концлагеря, которые вскоре оказались в американской зоне оккупации", - пишет издание.