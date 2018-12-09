"Лапы прочь от Украины!": в Польше сорвали концерт ансамбля российской армии (видео)

На записи видно, как двое мужчин выбежали на сцену с плакатами. На них было написано «Кремлевский рашизм вон за Дон» и «Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу».

В пятницу, 7 декабря, польские активисты попытались помешать выступлению ансамбля песни и пляски имени Александрова в городе Быдгощ. Соответствующее видео опубликовал портал OKO.press. На записи видно, как двое мужчин выбежали на сцену с плакатами. На них было написано «Кремлевский рашизм вон за Дон» и «Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу». Активисты скандировали: «Лапы прочь от Украины». Охрана вывела протестующих со сцены. Как сообщал УНИАН, во Владивостоке прошла акция в поддержку пленных украинских моряков. Участники флешмоба запустили в море бумажные кораблики, чтобы привлечь внимание к захвату экипажей украинских военных судов в Керченском проливе.

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