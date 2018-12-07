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Тодоренко с новорожденным сыном выписались из роддома (видео)

19:53, 07 декабря 2018
Общество
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В роддоме телеведущая числилась под другой фамилией / фото instagram.com/reginatodorenko

Несмотря на то, что звезды в основном рожают в «модных» перинатальных центрах, звезда шоу «Орел и решка» выбрала обычный роддом. Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно — не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке.

Супруги вышли из дверей в сопровождении сестры Влада Алины, Регина была с малышом на руках. Super удалось запечатлеть Регину с новорожденным сыном. 

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Теги: #рождение#ведущая