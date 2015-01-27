Сотрудник ГАИ: чтобы "пережить" реформу, нужно две тысячи долларов

Видео на своем канале в YouTube разместил житомирский активист "Дорожного контроля" Дмитрий Кравчук, пишет Украинская правда.

"Сейчас проходит реформа ГАИ. Хочу вас огорчить. Я надеюсь на заместителя министра, которая увидит этот ролик. В Житомирской области нужно 2 тысячи долларов, чтобы остаться под реформу в ГАИ", - сказал Бояркин.

Читайте такжеУ сотрудников ГАИ могут отобрать их легендарный символ - полосатую палочкуПо его словам, инспектор каждый день должен сдавать своему начальнику от 200 до 400 грн. Деньги передаются через магазин. Он отметил, что инспекторы, которые стоят на стационарных постах, сдают значительно больше. Тех же гаишников, которые не сдают назначенную сумму, отправляют работать на штрафплощадки.

Бояркин также сообщил, что гаишникам поступают заказы от начальника местного управления ГАИ на фальсификацию протоколов и рассказал, что задача инспекторам никогда не ставились в кабинете - только в телефонном режиме.