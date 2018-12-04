В соцсетях обнаружили 40 фейковых страниц для распространения паники в приграничном с РФ регионе

В Черниговской ОГА заявляют, что в целом ситуация на границе с Россией в пределах Черниговской области является контролируемой.

В Черниговской области в соцсетях обнаружили 40 фейковых страниц, направленных на распространение панических настроений среди местных жителей.

Об этом сообщил вчера вечером во время заседания Совета обороны области председатель Черниговской ОГА Александр Мисник, информирует департамент информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской облгосадминистрации.

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«В социальных сетях обнаружено более 40 фейковых страниц, содержание которых носило провокационный характер и было направлено на распространение панических настроений среди жителей Черниговщины», - сказано в сообщении.

Также, по данным представителей соответствующих служб, за прошедшие сутки на территорию Украины не допущено 6 человек - граждан Российской Федерации.

Согласно сообщению, в целом ситуация на границе с Россией в пределах Черниговской области является контролируемой.

Совет обороны области в очередной раз обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться на любые информационные провокации.

«Органы власти обеспечивают стабильное функционирование всех объектов жизнеобеспечения области», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.