В Счастье в большинстве домов восстановили теплоснабжение

В большинстве домов восстановлено теплоснабжение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, отопление в 120 жилых домах из 170, которые есть в городе.

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"По состоянию на 15:00 25 января пока без тепла в Счастье 320 квартир... но ремонтные работы продолжаются. ТЭС работает в штатном режиме, облэнерго продолжает восстановительные работы в периоды затишья обстрелов. Некоторые ремонтные работы требуют предварительного разминирования территории", - сказал Зубко.

Напомним, как сообщалось ранее, боевики заставляют жителей Счастья и Станицы Луганской выходить на митинги против украинской армии, обвиняя ее в обстрелах.