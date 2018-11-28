Военное положение вызвало панику у жителей ОРДО: на 5-м году войны они "не слышали" об агрессии РФ (видео)

Люди поверили слухам о том, что гривна обвалится, а карты будут заблокированы.

На Донетчине известие о военном положении вызывало волнение и панику.

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Как говорится в сюжете ТСН, известие о военном положении вызвало волнение, а местами панику на оккупированных территориях. Кто-то бросился снимать гривны с банкоматов, кто-то переживает, что больше не пересечет границу.

Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте в Марьинке известие о военное положение вызвало дополнительный поток людей с ОРДО. Утром выезжали, а вечером ехали обратно. Люди поверили слухам о том, что гривна обвалится, а карты будут заблокированы.

Также люди с оккупированных территорий озабочены вероятным закрытием КПВВ, хотя пограничники уверяют – пункты пропуска будут работать в штатном режиме.

Жители ОРДО на КПВВ заявили, что они не знают, с кем Украина воюет уже 4,5 лет. «А какая война, девушка? Вы слышали? Я не слышал...Мы ни с кем не воюем», – сказал один из мужчин на пункте пропуска.