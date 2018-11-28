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В Киеве проходит конкурс профессионального мастерства World skills Ukraine 2018

12:03, 28 ноября 2018
Общество
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В Киеве проходит конкурс профессионального мастерства World skills Ukraine 2018 / фото Минобразования

Всего в мероприятии принимают участие представители более 70 стран, и молодежь практически со всех областей Украины три дня будет соревноваться в номинациях: электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а также мехатроника. 

Об этом сообщает Обозреватель, который побывал на открытии конкурса.

Кроме привычных специальностей, таких как сварщик или электромеханик, впервые в этом году вне конкурса пройдет соревнование по механотронике.

"Еще 3-4 года назад такого спроса на людей рабочих профессий не было. Сегодня в вас заинтересованы все больше и больше предприятий и компаний", - заявил во время открытия конкурса заместитель министра образования Роман Греба.

Представитель генерального партнера конкурса компании "Метинвест" Лариса Полищук отметила, что их компания каждый год принимает 30% выпускников профтехучилищ в регионах. По ее словам, спрос на «рабочие руки» растет.

Конкурс организовали Министерство образования и Федерация работодателей Украины. В нашей стране он проводится с 2016 года, победители Всеукраинского этапа смогут принять участие уже в мировом чемпионате World skills International.

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