Журналисты показали, как в приграничных регионах готовятся к введению военного положения (видео)

В Украине ввели военное положение в 10 приграничных областях.

В приграничных регионах уже готовятся к введению военного положения.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Украине ввели военное положение в 10 приграничных областях. Пока что политики определили, что продлится оно 30 дней от 10 часов 28 ноября. Журналисты попытались разобраться, что это будет означать для жителей приграничных регионов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

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Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете «Голос Украины».