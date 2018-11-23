В некоторых районах оккупированного Донецка вторые сутки нет воды
В некоторых районах временно оккупированного Донецка вторые сутки отсутствует как холодное, так и горячее водоснабжение.
Как сообщает Радио Свобода, об этом проекту "Донбасс. Реалии" рассказали местные жители.
В частности воды нет в Петровском и Кировском районах (западная часть ближе к линии разграничения).
Водоснабжение отсутствует с 8.00 четверга, 22 ноября.
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Подконтрольная РФ "администрация" сообщала о плановом сокращении подачи воды на 25% в связи с ремонтом на Донецкой фильтровальной станции, однако по многим адресам вода отсутствует полностью, пишут жители Донецка в соцсетях. В сообщении компании "Вода Донбасса" среди населенных пунктов, где должно было прекратиться водоснабжения из-за ремонта, Донецка не было.
16-18 ноября на неподконтрольной части Луганской области отсутствовало электроснабжение и, как следствие, отопление. После возобновления подачи электричества в оккупированном Луганске, где в те дни держалась минусовая температура, произошло много аварий на теплотрассах.