Украина полностью перекрыла движение автобусов из Крыма - СМИ

Об этом сообщает Крым-Реалии.

20 января в редакцию сайта от читателей издания поступили жалобы на то, что на границе с Херсоном не пропускают пассажирские автобусы.

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Крымчанин Еюп, с которым изданию удалось связаться, находился на границе в автобусе, который шел в Крым. Он подтвердил информацию о том, что пассажиропоток в обе стороны приостановлен.

"Украинские пограничники разворачивают все автобусы и отправляют назад, - сообщил он. - Причин никто не объясняет".

В одной из компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в направлении Крыма и обратно, рассказали, что, по их сведениям, украинские пограничники получили жесткий приказ сверху».

«Если раньше вопрос пересечения пассажиров и грузов можно было решить «благодарностями», теперь приказали всех не пропускать», - сообщили в компании.

В Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте корреспонденту напомнили, что с 26 декабря 2014 года автобусное сообщение материковой Украины с Крымом приостановлено из соображений безопасности пассажиров.

С 27 декабря с этой же целью ограничили маршрут следования поездов крымского направления станциями Новоалексеевка и Херсон.