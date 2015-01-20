Россия разместила в Крыму самое современное оружие, которое у нее есть – Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Чубаров подчеркнул, что Россия максимально внедряется во все сферы жизни в Крыму, особенно это касается военной сферы.

"Крым - это сегодня один из таких крепких военных форпостов в руках русской оккупационной власти или в руках России. Мы не смогли в это время и не могли (ранее) привлечь меры, которые бы не довели ситуацию до этого. Если кто-то думает о том, что освобождение Крыма должно быть осуществлено военным путем, то он должен понимать то, что самое современное оружие, которое есть в России, оно сегодня размещено в Крыму", - подчеркнул Чубаров.

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По его словам, Россия максимально принудительно привлекает жителей Крыма к своим незаконным действиям. Как пример Чубаров напомнил, что крымчане получают российские паспорта не по доброй воле. "Все аспекты жизни человека в Крыму поставлены в такие условия, что человек, чтобы дышать, жить по их правилам", - сказал он.

По мнению лидера Меджлиса, будущее Крыма также во многом будет зависеть от понимания его населением, как к ним относятся в Украине.

При этом Чубаров акцентировал внимание на том, что оккупационная власть делает все возможное, чтобы раскалывать людей в Крыму.