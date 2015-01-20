В Roshen прокомментировали серию нападений на собственные магазины

Крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине корпорация Roshen, принадлежащая президенту Петру Порошенко, считает ряд нападений на свои магазины в Киеве частью внешнего сценария по дестабилизации ситуации в стране.

«По мнению корпорации, очевидно, что все нападения осуществляются по единому сценарию и являются элементом общего масштабного плана по дестабилизации социально-экономической и политической обстановки в стране», - сказано в заявлении Roshen.

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При этом в компании не исключили, что этот план реализовывается теми же силами, которые ответственны за разжигание войны на востоке Украины.

«Корпорация Roshen, которая стала объектом необъявленной торговой войны со стороны Российской Федерации, не исключает, что этот сценарий режиссируется из того же центра, который несет ответственность за разжигание конфликта на востоке Украины», - говорится в заявлении.

В компании также считают, что нападения на магазины Roshen, как проявление якобы патриотизма, на самом деле призваны «расколоть общество, легализовать в его глазах вандализм, разбой и провокации как методы достижения политических целей».

В корпорации выразили надежду на то, что правоохранительные органы смогут установить личности виновных и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, которые стоят за организацией нападений на магазины компании.

Как сообщал УНИАН, в январе произошел ряд нападений на фирменные магазины корпорации Roshen в Киеве. Последний случай произошел 19 января – неизвестные камнями разбили витрину магазина, расположенного возле станции метро «Позняки», после чего скрылись.

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Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.