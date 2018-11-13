В Одессе суд арестовал 14 элитных квартир, которые были дважды проданы застройщиками

Десяти инвесторам нанесен ущерб на общую сумму более 6 млн грн.

Приморский районный суд Одессы арестовал расположенные в элитном жилом комплексе 14 квартир, которые были дважды проданы застройщиками.

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Об этом сказано в постановлении суда, принятом на прошлой неделе судьей Виталием Куцаровым, рассмотревшим ходатайство прокурора Одесской местной прокуратуры № 3.

Речь, в частности, о квартирах в жилом комплексе «Гагарин Плаза», расположенном в курортной Аркадии – на Гагаринском плато. Согласно постановлению, 19 сентября 2017 года в полицию поступил рапорт о том, что должностные лица частных компаний «Прогресс-Риелт», «Прогресс-Строй», «Добрострой ЛТД», «ОГЭКУ Девелопмент» и кооператив «Престиж VII» в апреле 2014-го, сдав в эксплуатацию указанный комплекс, не передали квартиры собственникам (инвесторам), а оформили их на третьих лиц.

Таким образом, инвесторам нанесен ущерб в особо крупных размерах – на общую сумму более 6 млн грн. Данные средства были внесены, согласно договорам, заключенным в 2006-2007 годах.

В частности, следствием установлены 14 квартир, за которые 10 инвесторов сделали взнос, но не получили права собственности на квартиры. Это элитное жилье различной площади, расположенное на разных этажах в доме рядом с пляжем «Аркадия».

Во время досудебного расследования установлено, что потерпевшие заключали инвестиционные договоры на соответствующие квартиры с «Добрострой ЛТД», «Прогресс-строй», «Прогресс-Риэлт» и «Инвест - прогресс».

Также, согласно материалам уголовного производства, установлено, что принимала в эксплуатацию вышеназванный дом № 5/2 на Гагаринском плато Государственная архитектурно строительная инспекция Украины.

Согласно сертификату, кроме заказчика строительства «Добрострой ЛТД», подрядчиком строительства указано ООО «Метроном».

Установлено, что, когда потерпевшие заключали инвестиционные договоры на строительство многоэтажного дома, застройщиками были ООО «Прогресс-Строй» и ООО «Добрострой ЛТД», но в дальнейшем, в связи с банкротством «Прогресс-Строй» единственным застройщиком стал «Добрострой ЛТД».

«Далее, застройщиком, в соответствии с показаниями потерпевших, были изменены технические характеристики многоэтажных домов, в том числе площадь этажей и в частности квартир, по которым с пострадавшими были заключены инвестиционные договоры с упомянутыми предприятиями», - сказано в постановлении суда.

Отмечается, что в результате действий должностных лиц и подписания ими инвестиционных договоров на фактически одни и те же квартиры с другими физическими лицами, пострадавшие лишены права собственности на соответствующие квартиры.

В настоящее время расследование продолжается.

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