Институт нацпамяти нашел под Одессой уцелевшие памятники Ленину и Марксу

Учреждение обратилась в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.

В семи населенных пунктах Одесской области не были демонтированы символы коммунистического тоталитарного режима. В частности – памятники Владимиру Ленину и Карлу Марксу, а также изображение серпа и молота.

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Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти. Отмечается, что населенные пункты находятся на территории Болградского района. Так, памятники Ленину не демонтировали в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Зализничное, Калчево и Новые Трояны. Кроме того, в селе Городное выявлен памятник Карлу Марксу, а в селе Голица – советские серп и молот.

Отмечается, что Институт обратился к сельским головам с требованием немедленно обеспечить выполнение Закона о декоммунизации. Кроме того, учреждение обратилось в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.

Напомним, в феврале Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена. В Украине состоялось переименование около тысячи населенных пунктов. Также по его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.