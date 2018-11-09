Журналисты рассказали невероятную историю мужчины, которого родители-сектанты против воли удерживали в реабилитационном центре (видео)

Родители сдали сына в реабилитационный центр, чтобы он не женился.

Журналисты рассказали невероятную историю цинизма, которая произошла в Днепре. Родители сдали сына в реабилитационный центр, чтобы он не женился на любимой женщине.

Об рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Журналисты предлагают представить ситуацию, когда ваш сын влюбился в девушку, которая вам не нравится. И хочет жениться. Оказывается, можно сдать свое чадо в реабилитационный центр, сделать из него больного человека, чтобы только не впустить невестку в родительский дом.

Именно так и поступили родители Артема Сердечного. С самого детства они ставили ряд странных ограничений и запретов: например, ему запрещали пить газировку. А все из-за того, что они находятся в составе секты с непонятными ритуалами и странными обычаями.

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Однако, когда Артем встретил любимую женщину, то родители решили его просто физически изолировать. Мужчину насильно забрали в реабилитационный центр под названием "Снайпер" и силой там удерживали длительное время.

Там была довольно оригинальная система наказаний: пациентов за малейшие провинности заставляли приседать по 500 раз и терроризировали посреди ночи. В результате мужчина оттуда сбежал, при этом травмировав ногу.

Сейчас в этом центре, куда человека можно устроить за 7 тысяч гривен, как узнали журналисты, отрицают недавнее пребывание там Артема. Сами родители на контакт также не идут и ведут себя довольно агрессивно.