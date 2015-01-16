Губернатор Донетчины просит отложить введение пропусков в зону АТО
21:41, 16 января 2015Общество
2730 0
Кихтенко считает, что введение пропускной системы требует тщательной подготовки.
Кихтенко предлагает отложить введение пропусков в зону АТО хотя бы на месяц / Фото УНИАН
Председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко обратился к Министерству обороны и в Генштаб с предложением отложить введение пропусков в зону АТО хотя бы на месяц. Об этом он сказал на брифинге в Краматорске, передает Громадське.
По мнению Кихтенко, пропускная система не была продумана до конца и ее введение требует тщательной подготовки.
Читайте такжеБоевики используют мобильные рации для поиска украинских патриотов на Донбассе - СБУ
«Мы посчитали - ежемесячно нам нужно выдавать почти 700 тысяч пропусков», - сказал он.
По его словам, систему следует построить так, чтобы она не создавала неудобств для людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter