Губернатор Донетчины просит отложить введение пропусков в зону АТО

Председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко обратился к Министерству обороны и в Генштаб с предложением отложить введение пропусков в зону АТО хотя бы на месяц. Об этом он сказал на брифинге в Краматорске, передает Громадське.

По мнению Кихтенко, пропускная система не была продумана до конца и ее введение требует тщательной подготовки.

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«Мы посчитали - ежемесячно нам нужно выдавать почти 700 тысяч пропусков», - сказал он.

По его словам, систему следует построить так, чтобы она не создавала неудобств для людей.