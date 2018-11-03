Лишь 6% студентов, обучающихся в Польше, планируют вернуться в Украину

Еще 22% украинских студентов до сих пор не определились с планами на будущее.

По данным исследования аналитического центра CEDOS, лишь 6% нынешних студентов, обучающихся в Польше, точно планируют вернуться в Украину. Основные причины такого решения — желание жить ближе к друзьям, стремление использовать полученные знания на пользу Украине, жить в обычной культурной среде, неудачные попытки найти хорошую работу в Польше.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Оксана Онищенко. По ее словам, еще 22% украинских студентов до сих пор не определились с планами на будущее.

"Это означает, что есть определенные причины, которые не дают им однозначно сказать: я не хочу возвращаться, — отмечает обозреватель. — По мнению экспертов CEDOS, Украина, правильно организовав информационную кампанию, еще может повлиять на их решение. Это могут быть истории успеха тех, кто вернулся, информация о том, как можно трудоустроиться в Украине, и т.п."

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Автор указывает, что планы тех, кто не будет возвращаться на Родину, получив диплом польского университета, различаются. Хотят остаться в Польше всего 23%, около 24% — переехать в другую страну ЕС, 8% — выехать в другую страну за пределами ЕС. Те, кто планирует остаться в Польше, объясняют это многими причинами. Самая популярная — лучшие условия для жизни и возможность зарабатывать больше, чем в Украине.

Кроме того две трети респондентов (67%) не имеют польских корней, но 31% утверждает, что их бабушки или дедушки родились в Польше, говорится в исследовании аналитического центра CEDOS. А еще каждый десятый украинский студент в Польше имеет т.н. "карту поляка".

"Она позволяет лицам польского происхождения получить долгосрочную визу с правом въезда и выезда, возможностью найти легальную работу без разрешения на это и с бесплатным доступом к образовательной системе, — указано в отчете исследования. — С 2014 г. владельцы "карты поляка" могут также осесть в Польше и получить постоянное разрешение на проживание. С 2 сентября 2016 г. владельцы "карты поляка", осевшие в Польше, уже через год могут получить гражданство. С 1 января 2017 г. такие лица могут получать финансовую поддержку на протяжении первых девяти месяцев проживания в Польше".