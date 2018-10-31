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В Одессе под зданием мэрии проходят митинги (фото)

11:04, 31 октября 2018
Общество
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Пож мэрией проходят митинги / "Думская"

Как передает «Думская», часть митингующих выступает против застройки Гагаринского плато и санатория «Красные Зори».

Жители высоток «Гагарин Плаза» борются с появлением под их окнами огромных промышленных кондиционеров нового торгового центра.

&quot;Думская&quot;

Кроме того, напомнить о себе пришли обманутые инвесторы жилого комплекса на Мечникова, 82.

Как сообщал УНИАН, в Киеве жители двух многоэтажек перекрыли проезд на Харьковском шоссе - левый берег столицы в пробках.

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Теги: #Одесса#митинги