В Одессе под зданием мэрии проходят митинги (фото)
11:04, 31 октября 2018Общество
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Жители высоток «Гагарин Плаза» борются с появлением под их окнами огромных промышленных кондиционеров нового торгового центра.
Пож мэрией проходят митинги / "Думская"
Сразу несколько митингов проходит под стенами мэрии в Одессе, где сейчас начинается сессия городского совета.
Как передает «Думская», часть митингующих выступает против застройки Гагаринского плато и санатория «Красные Зори».
Жители высоток «Гагарин Плаза» борются с появлением под их окнами огромных промышленных кондиционеров нового торгового центра.
"Думская"
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