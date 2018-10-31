В Одессе под зданием мэрии проходят митинги (фото)

Жители высоток «Гагарин Плаза» борются с появлением под их окнами огромных промышленных кондиционеров нового торгового центра.

Сразу несколько митингов проходит под стенами мэрии в Одессе, где сейчас начинается сессия городского совета.

Как передает «Думская», часть митингующих выступает против застройки Гагаринского плато и санатория «Красные Зори».

Жители высоток «Гагарин Плаза» борются с появлением под их окнами огромных промышленных кондиционеров нового торгового центра.

Кроме того, напомнить о себе пришли обманутые инвесторы жилого комплекса на Мечникова, 82.

Как сообщал УНИАН, в Киеве жители двух многоэтажек перекрыли проезд на Харьковском шоссе - левый берег столицы в пробках.