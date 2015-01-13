Совет Европы: доказательств присутствия иностранных спецслужб на Майдане нет

Об этом говорится в распространенном докладе комитета Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, сообщает радио "Свобода".

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"Расследование, проведенное украинской властью, не смогло подтвердить или опровергнуть обвинения или намеки, полученные делегацией", - говорится в отчете. Эксперты подготовили этот доклад по итогам визита в Украину, который состоялся в феврале 2014 года.

Эксперты комитета также заявляют, что украинские правоохранители прибегали к насильственным действиям при задержании протестующих на Майдане в 2014 году. "Правоохранительные органы, которые, вероятно, жестоко обращались с протестующими, состояли преимущественно из членов сейчас распущенного спецподразделения "Беркут", а также из военных внутренних войск", - говорится в документе.

Члены делегации провели ряд интервью с участниками протестов, которые на момент визита экспертов находились в заключении или в медучреждениях Киева и Днепропетровска, а также встречались с руководством и врачами киевских и днепропетровских больниц, с судмедэкспертами.

В Киеве делегация комитета Совета Европы собрала многочисленные свидетельства и доказательства жесткого обращения с участниками Майдана со стороны представителей органов внутренних дел и "групп неизвестных лиц в гражданской одежде, которые сотрудничали" с силовиками. Люди заявляли, что их били "резиновыми дубинками, другими твердыми предметами до тех пор, пока они переставали двигаться или теряли сознание".

В комитете утверждают, что умышленно жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении активистов Евромайданп было одобренным властью методом установления порядка и происходило еще до передачи задержанных украинским следователям.

В некоторых случаях, утверждают эксперты, жестокое обращение имело такой характер, что его можно считать пыткой.

В отчете говорится, что отсутствие идентификационных знаков на униформе правоохранителей является одним из главных факторов, который может осложнить дальнейшее расследование жестокого обращения милиции во времена Майдана.

Служба безопасности Украины ранее заявила о причастности сотрудников Федеральной службы безопасности России к преступлениям против активистов Евромайдана, в частности к убийствам мирных граждан во время протестных акций в начале 2014 года в Киеве.