Ночь в Донецке прошла под звуки взрывов и оружейных залпов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что ночь с 21 на 22 октября в городе прошла напряженно, в Кировском и Киевском районах периодически раздавались звуки залпов и взрывов.

За минувшие сутки в результате попадания снарядов пострадали частный жилой дом по улице Советской Армии, а также административное здание частного предприятия, расположенная на улице Вахрушева.

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В горсовете констатировали, что сегодня, 22 октября, по состоянию на 9.30 в Донецке тихо, сообщения о событиях в районах не поступают.

В штатном режиме работают системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт.

Тем временем, в Донецкой области из-за боевых действий 35 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Частично обесточенными остаются Марьинка, Углегорск, Ясиноватая, Мариуполь и Горловка.