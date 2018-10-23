За попытку продать своего младенца львовскую студентку посадили на пять лет (видео)

Она согласилась продать ребенка за $3 тыс. Подставными покупателями были правоохранители, которые натолкнулись на след матери-кукушки в соцсети.

21-летнюю девушку, которая хотела продать своего новорожденного ребенка, признали виновной и приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Приговор обвиняемой огласила коллегия судей Сыховского районного суда Львова.

В январе 2017 года 20-летняя еще тогда беременная женщина искала в социальных сетях покупателей на своего ребенка. Она согласилась продать ребенка за $3 тыс. Подставными покупателями были правоохранители, которые натолкнулись на след матери-кукушки в соцсети. Девушка ‒ сирота из Тернопольщины, во Львове училась в одном из вузов. Она жила в общежитии и объяснила свой поступок тем, что не имела возможности воспитывать ребенка, поэтому решила передать его в хорошие руки.

Мальчик родился в мае 2017 года, а уже 1 июня ее задержали во время передачи младенца за 80 тыс. грн.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека"). Эта статья предусматривает лишение свободы от 8 до 15.

Однако на основании ст. 69 Уголовного кодекса ("наличие обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, в частности, воспитание без родителей, искреннее раскаяние, молодой возраст, совершение преступления вследствие совпадения тяжких личных, семейных и иных обстоятельств, особенности ее психического состояния как женщины, который она имела во время беременности и непосредственно после родов, а также с учетом личности виновной, которая положительно характеризуется, на учетах психоневрологического и наркологического диспансеров не состоит, ее материальное положение, фактические обстоятельства относительно участия в совершении преступления, детально проанализировав поведение обвиняемой как до, так и после совершения уголовного правонарушения, учитывая все обстоятельства уголовного производства в их совокупности, в том числе на безвыходность жизненной ситуации, в которой оказалась обвиняемая) суд вынес приговор ‒ лишение свободы на пять лет с конфискацией имущества.