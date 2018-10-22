Эксперт на примере истории СССР объяснил героизацию Россией ликвидированных террористов

Эксперт отметил, что самая большая угроза в "Л/ДНР" существует "для тех ярких персонажей, которые не в полном объеме выполняют линию Кремля".

Ликвидация главарей "ДНР" и "ЛНР" позволила Кремлю создать из мертвых террористов "пантеон героев Донбасса".

Такое мнение выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, комментируя годовщину убийства в Донецке террориста "ДНР" Арсения Павлова (позывной "Моторола"), передает "Обозреватель".

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"Кто учил историю Советского Союза, не будет удивляться, как погибали герои Гражданской войны. Большинство "героев" были самыми элементарными бандитами, это потом уже происходила определенная мифологизация. Котовский и другие перешли из уголовной среды в социальную и стали революционерами", - отметил эксперт.

"Они погибали потому, что с мертвого человека слепить героя намного проще, чем с живого. Мертвый не пойдет насиловать в соседнее село, не будет противоречить имиджу, который ему навязан. С одной стороны, они устраняют возможность дальнейшей негативизации этого "героя", а с другой - создают возможность его мифологизации. Якобы его убрали украинские ДРГ и он теперь герой - давайте теперь создадим стелу Гиви, Моторолы, Захарченко и будем молиться на этих трех богов", - пояснил Петренко.

По его словам, наибольшая угроза в "Л/ДНР" существует "для тех ярких персонажей, которые не в полном объеме выполняют линию Кремля".

"Если они не будут готовы как Игорь Плотницкий сдать свой пост и уехать куда-то за Урал, то такой человек станет героем пантеона рядом с Захарченко", - добавил эксперт.