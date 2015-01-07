На Донетчине за возможность получить наличные посредники требуют 10% суммы

При этом посредникитребуют плату в размере 10% от суммы.

Об этом во время брифинга рассказал спикер АТО Андрей Лысенко, передает Громадське.

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Он также отметил, что на рынках города Донецк продолжают продавать гуманитарную помощь, которая якобы поставляется из России.