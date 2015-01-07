На Донетчине за возможность получить наличные посредники требуют 10% суммы
15:25, 07 января 2015Общество
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Из-за отсутствия рабочих банкоматов и банковских терминалов, жители населенного пункта Новый Свет в Донецкой области вынуждены пользоваться услугами посредников для получения наличных с карт.
Посредники требуют 10% от суммы / УНИАН
При этом посредникитребуют плату в размере 10% от суммы.
Об этом во время брифинга рассказал спикер АТО Андрей Лысенко, передает Громадське.
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Он также отметил, что на рынках города Донецк продолжают продавать гуманитарную помощь, которая якобы поставляется из России.
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