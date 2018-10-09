"Видели по дороге убитых кошек и собак": жительница Ични рассказала, как убегала от взрывов

Всего из опасной зоны были эвакуированы более 10 тыс. людей.

Жительница Ични Черниговской области Нина рассказала, как убегала вместе с дочерью от разрывов боеприпасов арсенала №6.

Как сообщается на странице фонда "Вернись живым", женщинам повезло уехать из города на УАЗе незнакомого мужчины, который по дороге подбирал людей.

«Мы бежали и видели по дороге убитых кошек и собак. Это – ужас... Проснулись от сильных взрывов среди ночи, очень испугались! Я увидела, что соседи едут, схватила самое необходимое и мы с дочкой тоже побежали», - рассказывает Нина, которая как и десятки других жителей Ични разместились в школе в пгт. Парафиевка.

Напомним, склады с боеприпасами, что находится в районе сел Дружба и Августовка вблизи города Ичня Черниговской области, загорелись примерно в 03:30. Более 10 тыс. людей были эвакуированы из опасной зоны.