В Харькове суд запретил деятельность организации, призывавшей к созданию "ХНР" и вхождению в состав России

Также участники организации участвовали в так называемом «Антимайдане».

Харьковский окружной административный суд запретил деятельность областной общественной организации «Русь триединая», участники которой призывали к созданию «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Согласно сообщению, сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, принимали участие в так называемом «Антимайдане».

«Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковой «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ», - отметили в СБУ.