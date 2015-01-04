В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе

Об этом говорится в докладе миссии ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

В частности, наблюдатели миссии отмечают, что представители украинской и российской групп по урегулированию конфликта на Донбассе сообщили о 38 обстрелах в течение двух дней по состоянию на 2 января с использованием стрелкового оружия, артиллерии и системы РСЗО в районе аэропорта «Донецк», поселка Пески и Горловки.

"Офицер РФ сообщил об увеличении случаев нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием тяжелой артиллерии", - говорится в документе.

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В ОБСЕ также сообщили, что трое мирных жителей были убиты в Горловке, еще трое получили ранения, а в Донецком аэропорту убит один украинский военнослужащий, 7 - ранены.

Однако, отмечается в докладе, наблюдатели не имели возможности самостоятельно проверить данную информацию.

Также в отчете ОБСЕ упоминается и об обстреле села Горское Луганской области, которое было накрыто огнем 1 января, однако наблюдатели отмечают, что из-за возможного наличия там боеприпасов, которые не взорвались, миссия пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о последствиях обстрела и данные о потерях.