"Зайцева просто пролетела бы мимо": на суде по делу о кровавом ДТП в Харькове указали на роковой момент

В суде женщина заявила, что если бы подозреваемый по делу о ДТП в Харькове Дронов остановился перед воображаемой линией перед светофором, Зайцева не влетела бы в его авто.

Людмила Фабрис, которая потеряла в ДТП в Харькове 18 октября 2017 года дочь и внучку, исправно ходит на судебные заседания в надежде добиться справедливого наказания для виновников.

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На прошедшем заседании женщина попросила у суда слова, чтобы высказать фигуранту аварии Дронову свои претензии. Опять же, по поводу воображаемой линии, перед которой водитель должен был стоять до того, как загорится зеленый сигнал светофора, передает "Город Х".

"У меня на вас большая обида как на зрелого, убеленного сединами человека. Почему вы не остановились перед этой линией? Вы задавали себе этот вопрос хотя бы раз? Я потеряла двоих, для меня остановился мир... Я сто раз была на этом месте, и все время думала: если бы вы остановились, Зайцева просто пролетела бы мимо и этой страшной трагедии не произошло", - заплакала женщина.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.