Владимир Кличко стал почетным чемпионом по версии WBC

Передали Владимиру пояс после согласования с легендами WBC Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом.

Владимир Кличко получил золотой пояс почетного чемпиона WBC. Вручили Владимиру трофей президент Всемирного боксерского совета (WBC ) Маурисио Сулейман и вечный чемпион WBC Виталий Кличко.

Произошло это во время церемонии открытия 56-го конгресса WBC в Киеве. Передали Владимиру пояс после согласования с легендами WBC Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом.

«Все они - легенды. И, как и я, были чемпионами WBC. Вы понимаете, почему у Владимира не было этого пояса? Потому что когда мы пообещали своим родителям и друг другу никогда не драться в ринге. А за этот пояс нам бы пришлось проводить поединок, - сказал Виталий Кличко. - Но, убежден, мой брат имеет все права и достоин иметь этот пояс», - заявил Виталий Кличко.

Согласился с ним и Леннокс Льюис.

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«Когда я выходил на бой со старшим Кличко, я знал, что он - не «жвачка», которую пережуешь. Я знал, что это - великий боксер. Великий человек. Очень жаль, что я не боксировал с Владимиром. Он - великий боксер», - подчеркнул Леннокс Льюис.

Напомним, в Киеве начал свою работу 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В столицу Украины приехали звезды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и многие другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников конгресса из 166 стран мира.