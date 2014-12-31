BBC: За год в Украине погибло 8 работников СМИ - Международная федерация журналистов

Это число на 13 смертей больше по сравнению с прошлым годом, передает BBC Украина.

Международная федерация журналистов заявляет, что одной из причин гибели журналистов в 2014 году стали "бездумные атаки на журналистов и работников СМИ в конфликтных зонах, как в Украине и в секторе Газа.

Ранее другая международная организация "Репортеры без границ", внесла Украину в пятерку самых опасных для журналистов стран.

Опасные страны

Международная федерация журналистов второй год подряд называет Азиатско-Тихоокеанский регион опасным для работы журналистов. Здесь в этом году погибли 35 журналистов.

На Ближнем Востоке потерял жизнь 31 медийщик, в Южной и Северной Америке - 26, в Африке - 17.

В Европе было зафиксировано девять насильственных смертей работников СМИ: восемь журналистов погибли в Украине и один - в России.

Наиболее опасной страной для журналистов называют Пакистан, где убили 14 журналистов. В Сирии лишили жизни 12 журналистов, в Афганистане и в Палестине - по девять.

В Ираке и в Украине этого года погибла одинаковое количество представителей сми - по восемь. В частности в Киеве в феврале во время событий Майдана погиб журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий.

Читайте такжеХарьковского журналиста освободили из плена боевиковНа Донбассе, где продолжается конфликт, погибли семь журналистов. Среди них - итальянец Андреа Рокелли и его переводчик Андрей Миронов, российские тележурналисты и фотограф, а также работники СМИ из Донецка.

Высокий уровень насилия

Федерация заявляет, что обнародованные цифры являются напоминанием о серьезности политики кризиса для СМИ. МФЖ также обращается к руководству страны с просьбой сделать приоритетной безопасность журналистов.

Президент федерации Джим Бумела подчеркнул, что угрозы, с которыми сталкиваются журналисты, направлены не только на ограничение информации, но используются как рычаги для крупных выкупов и политических уступок через насилие.

"Как результат, некоторые медиаорганизации устали отправлять журналистов в военные зоны и даже использовать материал, собранный фрилансерами в этих зонах, из-за страха за их безопасность. Отсутствие улучшения в вопросах безопасности для медиа негативно повлияет на освещение войны, которое будет ограниченным из-за отсутствия независимых свидетелей", - сказал господин Бумела.

Жестокое публичное обезглавливание фрилансеров, которое осуществили боевики "Исламского государства", по мнению МФЖ, должно изменить отношение власти стран по защите журналистов.

В Латинской Америке, в частности в Гондурасе и Мексике, журналисты сталкиваются с насилием, когда пишут про коррупцию и наркотики.

"Уровень насилия в отношении журналистов остается неприемлемо высокими в ряде стран, где журналисты рискуют своей жизнью в повседневной работе", - сказал Бет Коста, генеральный секретарь федерации.