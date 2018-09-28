В России заявляют о стабильном состоянии здоровья Сенцова, но официального заключения врачей нет - Денисова

Омбудсмен выразила надежду, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы о действительном состоянии здоровья украинского режиссера.

Российская сторона утверждает, что состояние здоровья незаконно осужденного РФ украинского режиссера Олега Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей нет.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. «Получила ответ от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова. По его информации, 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабытнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения. Сегодня Олег находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата. Еще с 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию», - написала омбудсмен. Она отметила, что, кроме этой информации из РФ, никакого подтверждающего медицинского документа ей не предоставили, несмотря на то, что она настаивала на этом уже давно. «Официального заключения консилиума врачей нет», - подчеркнула она.

Лутковская подчеркнула, что у нее большие сомнения в достоверности информации, которая ему предоставлена российской стороной. «Я очень сомневаюсь в достоверности предоставленной мне информации и качестве проведения медицинского осмотра. Поскольку в городской больнице к нему изначально относились ужасно. Ему не оказывали надлежащей медицинской помощи и давили психологически. Именно это было истинной причиной отказа Олега от услуг врачей Лабытнангского медицинского учреждения», - отметила она.

Омбудсмен выразила надежду, что в ближайшее время Россия все же пришлет официальные медицинские документы о действительном состоянии здоровья Сенцова.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.