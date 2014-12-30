В Николаеве из-за непогоды погибли 2 человека, в городе почти не ходит транспорт

Как сообщили в городском управлении милиции, "одного мужчину занесли в кафе в бессознательном состоянии, другой был найден на улице, оба мужчины скончались".

Читайте такжеИз снежных заносов на дорогах в южных областях освобождены почти 3 тысячи машин

За сутки на телефонную спецлинию "102" поступило около 200 сообщений об оказании помощи гражданам, оказавшимся в снежных заносах на дорогах Николаева и области. Кроме этого, в милицию поступило 16 сообщений о ДТП на дорогах Николаева, в результате которых пострадали 2 человека.

Кроме этого, в Николаеве трамваи и троллейбусы сегодня не вышли на маршруты из-за снега, сообщили в пресс-службе городского совета. "По состоянию на 9.30 утра на линиях со вчерашнего дня оставалось 13 трамваев и 5 троллейбусов. Сейчас с помощью снегоуборочного трамвая работники "Николаевэлектротранса" пробивают для электротранспорта дорогу в депо. Попавшие в ловушку троллейбусы ожидают, пока растянут севшие на снег автомобили", - сказано в сообщении.

Из-за снега на дорогах не вышли и маршрутные такси. По сообщению заместителя городского председателя Александра Женжерухи, на маршрут вышли всего по несколько микроавтобусов маршрутов: №№ 45, 56, 75, 8, 44. "Работники фирм-перевозчиков сейчас расчищают выезд из гаражей. К 11.00 на маршруты города предположительно выйдет 30% маршрутных автобусов", - сообщили в горсовете.

Также в Николаевской области по состоянию на 10.00 без электроснабжения остаются 70 населенных пунктов. Как сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго", обесточены населенные пункты в Березанском, Веселиновском, Новоодесском, Николаевском, Очаковском, Снигиревском, Жовтневом и Баштанском районах.

Согласно сообщению, также без электроэнергии остаются чуть более 130 потребителей в Николаеве.

В некоторых районах аварийные бригады не могут добраться энергообъектов из-за сильных заносов.