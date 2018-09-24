Скандал вокруг "Мисс Украина-2018": победительница лишилась титула, корону отдадут другой

Титул «Мисс Украина-2018» будет передан другому участнику, потому что титулованная Дидусенко дисквалифицирована за недостоверную информацию о семейном положении и наличии детей.

Жюри Национального конкурса красоты «Мисс Украина-2018» 30 сентября переизберет победительницу конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе.

Она зачитала официальное заявление организационного комитета, в котором говорится о том, что объявленная ранее победительница конкурса Вероника Дидусенко дисквалифицирована из-за нарушения правил конкурса, а именно из-за предоставленной недостоверной информации о семейном положении и наличии детей.

По объяснению Киосе в соответствии с правилами проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина», лицо, желающее принять участие в конкурсе, должно соответствовать ряду требований, среди которых - «не находилась, не состоит в браке и не имеет детей».

Она подчеркнула, что такие же требования указаны в официальной форме, содержащейся в правилах и условиях участия в конкурсе «Мисс мира-2018». «Организатор имеет безапелляционное право исключить из числа претенденток, участниц лиц, предоставивших недостоверные сведения или не предоставившие информацию. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая в подписанном договоре, что не состояла в браке и не имеет детей. В связи с этим в ближайшее время тем же составом жюри будет переизбрана Мисс Украина-2018. Объявление имени новой Мисс Украина-2018 состоится во время телеверсии конкурса красоты «Мисс Украина» в воскресенье, 30 сентября в 23.30 на телеканале «1 + 1», - сообщила Киосе.

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По ее информации, о недостоверности предоставленной Дидусенко информации стало известно уже после конкурса. «Информацию предоставили журналисты, работающие в этом районе Киева, где она проживает. Они знают ее семью. Потом я позвонила ей, мы поговорили, и она подтвердила», - сказала Киосе, отвечая журналистам об источниках информации, которая была предоставлена оргкомитету конкурса о Дидусенко.

По словам юридического консультанта конкурса Маси Найема, оргкомитет имеет право потребовать от Дидусенко покрытия убытков, связанных с избранием новой Мисс Украина-2018, но этого не будут делать, потому что «не хотят заходить в конфликтные отношения».

«Мы настолько лояльны, что готовы даже помогать Дидусенко в ее благотворительном проекте», - добавила Киосе.

По ее словам, в мире уже были такие случаи, когда дисквалифицировали победительниц конкурсов красоты, но в то время еще не было интернета и поэтому информация не получала такой огласки.

Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.