В сети появилась подборка видео подрывов высотных зданий

15:24, 26 декабря 2014
Общество
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В соцсетях распространяется подборка видеороликов, на которых зафиксировано падение и подрывы высотных зданий.

скриншот видео

Вспышка интереса к процессу сноса высоток совпал по времени с неудачными попытками подрыва недостроя в Севастополе - построенную "с нарушениями" многоэтажку дважды пытались взорвать, но дом только потерял несколько этажей и наклонился.

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