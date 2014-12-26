В сети появилась подборка видео подрывов высотных зданий
15:24, 26 декабря 2014Общество
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В соцсетях распространяется подборка видеороликов, на которых зафиксировано падение и подрывы высотных зданий.
В соцсетях приобрела популярность подборка видеороликов сноса высоток / скриншот видео
Вспышка интереса к процессу сноса высоток совпал по времени с неудачными попытками подрыва недостроя в Севастополе - построенную "с нарушениями" многоэтажку дважды пытались взорвать, но дом только потерял несколько этажей и наклонился.
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